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У Львівській області на блокпостах працюватимуть співробітники ТЦК, — ОВА

08:22, 27 квітня 2024
Тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники ТЦК та СП.
У Львівській області на блокпостах працюватимуть співробітники ТЦК, — ОВА
Ілюстративне фото, Джерело - novyny.live
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У Львівській області оновлять склад блокпостів. Тепер там будуть чергувати співробітники ТЦК. Про це заявив керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень у коментарі Tvoemisto.tv.

За його словами, тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів, яких загалом у регіоні сім. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.

При цьому на прикордонних контрольно-пропускних пунктах працівників ТЦК не розміщуватимуть.

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятий в цілому Верховною Радою 11 квітня закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг, або Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження.

Окремо для тих, хто вже перебуває на обліку, встановлено обов’язок надати дані про актуальну адресу та номер телефону.

У тому числі це стосується тих осіб, які перебувають за кордоном. Особливості ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, визначить Кабмін.

Крім цього, ми писали, що поліція зможе спільно з представниками ТЦК вручати повістки, а також затримувати і доставляти громадян до ТЦК, якщо ті порушили правила військового обліку або законодавство про мобілізацію.

У разі ухвалення законопроекту 10379 про посилення відповідальності за порушення правил військового обліку, у статті 210, яка встановлює відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, передбачать штраф під час воєнного стану від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн. 

Нагадаємо, що електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня.

А ще уряд готує електронне бронювання від мобілізації через Дію.

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