«Помогла» соседу-пенсионеру снять деньги с карточки и завладела ими: на Буковине судили мошенницу

Суд принял решение в отношении женщины, которая, имея доступ к счету потерпевшего, потратила на свои нужды около 24 тысяч гривен.

5 лет лишения свободы с 2-летним испытательным сроком – такое наказание назначил Кицманский районный суд Черновицкой области 47-летней жительнице г. Кицмань за совершение кражи в условиях военного положения. С избранной мерой наказания за совершение этого уголовного преступления Черновицкий апелляционный суд согласился и оставил по-прежнему. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Также суд I инстанции признал ее виновной по ч. 1 ст. 357 УК Украины («Присвоение официального документа по корыстным мотивам») и назначил наказание в размере 2 лет ограничения свободы.

Однако в этой части коллегия судей приговор изменила, ведь женщина является матерью 2 малолетних детей, а это обстоятельство исключает возможность применения к ней данного вида наказания. Поэтому суд сменил его на штраф в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн.

Суды установили, что в октябре прошлого года потерпевший попросил осужденную, с которой был знаком, получить с его счета в «Приватбанке» средства, поскольку он не мог самостоятельно совершить банковскую операцию из-за преклонного возраста.

Он дал ей платежную карту и сообщил пароль. Женщина, получив свободный доступ к его сбережениям, карту не вернула и начала рассчитываться ею при оплате своих покупок в магазинах. Еще несколько раз она снимала наличные в банкомате, которую также присвоила.

В целом за неполные 3 недели она обворовала пенсионера на 23 975 грн. Часть денег женщина вернула.

Потерпевший в судебные заседания не явился, в письменном заявлении просил назначить наказание по усмотрению суда.

Обвиняемая полностью признала свою вину и искренне раскаялась.

Принимая решение по делу, суды учли тяжесть совершенных уголовных правонарушений, приняли во внимание ее положительную характеристику по месту жительства, то, что на ее иждивении находится двое несовершеннолетних детей, она является внутренне перемещенным лицом, частично возместила причиненный ущерб и впервые привлекается к уголовной ответственности. В то же время суды признали отягчающим обстоятельством то, что преступление совершено в отношении престарелого.

Осужденная обязана периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или обучения.

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