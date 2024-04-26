В Харькове мужчина из ружья застрелил жену и дочь

После убийства злоумышленник скрывался на чердаке одного из общежитий в Харькове.

В Харькове правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине в умышленном убийстве двух человек.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 24 апреля подозреваемый пришел в свой дом, где находилась его 46-летняя жена и 28-летняя дочь.

Отмечается, что мужчина систематически злоупотреблял азартными играми. Из-за проигрыша постоянно ссорился с женой, совершал в отношении нее домашнее насилие, требуя денег.

В очередной раз проиграв большую сумму, он снова стал обижать женщину и нецензурно ругаться. Впоследствии мужчина взял охотничье ружье и застрелил жену. В это время из комнаты выбежала дочь, он перезарядил ружье и убил ее. После этого он скрылся из дома.

25 апреля правоохранители задержали мужчину. Он скрывался на чердаке одного из общежитий в Харькове.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за домашнее насилие по отношению к своей жене.

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