Российский вертолет Ка-32 унижен на аэродроме в москве, видео

Главное управление разведки МО Украины сообщает об уничтожении российского вертолета Ка-32 в москве.
Многоцелевой вертолет сожгли на аэродроме «остафьево» министерства обороны рф.
Отмечается, что этот аэродром эксплуатируется совместно с предприятием «газпромавиа», которое входит в структуру ОАО «газпром».
Уничтоженная единица авиационной техники использовалась врагом в интересах московского авиационного центра, в частности, для поддержки военных операций.
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