Российский вертолет Ка-32 унижен на аэродроме в москве, видео

Разведка сожгла вражеский вертолет Ка-32 на аэродроме «остафьево» минобороны рф.

Главное управление разведки МО Украины сообщает об уничтожении российского вертолета Ка-32 в москве.

Многоцелевой вертолет сожгли на аэродроме «остафьево» министерства обороны рф.

Отмечается, что этот аэродром эксплуатируется совместно с предприятием «газпромавиа», которое входит в структуру ОАО «газпром».

Уничтоженная единица авиационной техники использовалась врагом в интересах московского авиационного центра, в частности, для поддержки военных операций.

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