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Автоматизированная система документооборота суда будет работать по новым правилам – Совет судей

14:33, 26 апреля 2024
Положение об автоматизированной системе документооборота суда будет изложено в новой редакции – Совет судей.
Автоматизированная система документооборота суда будет работать по новым правилам – Совет судей
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Положение об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС) будет изложено в новой редакции. 26 апреля члены Совета судей Украины определились, что над подготовкой новой редакции Положения об АСДС будет работать рабочая группа, куда войдут представители всех заинтересованных органов и учреждений системы правосудия.

Необходимость в разработке новой редакции Положения об АСДС возникла из-за разночтения судами пунктов Положения, вызывающих целый ряд вопросов по регулированию порядка передачи судебных дел (заявлений, ходатайств, жалоб) ранее определенному судье (председателю судьи, судье-докладчику), коллегии судей, палате или объединенной палате.

Совет судей считает, что ситуация, при которой порядок функционирования автоматизированной системы документооборота в судах определяется Положением, нормы которого действуют в разных редакциях с определенными правилами вступления в силу и применения их с многочисленными изменениями и дополнениями к ним, не способствует четкой правовой определенности.

Следовательно, с целью урегулирования технических и организационных вопросов, обеспечения автоматизированного взаимодействия Положения об АСДС и модулей ЕСИТС, их одинакового понимания и применения судами соответствующих норм, РСУ пришла к выводу о необходимости изложения Положения об АСДС в новой действующей редакции.

Следует отметить, что АСДС, Реестр судебных решений, веб-портал находятся за пределами Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

В свое время было решено строить ЕСИТС не по «облачному» принципу, а по «гибридному», когда часть процессов, в том числе и дел между судьями, происходит на местах, в судах, а не в едином дата-центре.

При разработке же облачной концепции электронного правосудия замысел заключался в том, чтобы процессы осуществлялись не на местах — в судах, а в едином центре. Это сэкономило бы человеческие и денежные ресурсы.

Логика централизованного автоматизированного распределения состоит в том, что программное обеспечение будет находиться в дата-центре, суды по каналам связи будут соединяться с соответствующим централизованным модулем, где и будет осуществляться автораспределение дел. Аналогично не нужно было вносить вручную данные по табелям учета рабочего времени – они автоматически могли бы использоваться из подсистемы бухгалтерского учета и кадров. То есть, в одном месте будут заполняться один раз все данные. Эксперты тогда предупреждали, что гибридная модель усложнит систему и ее реализация потребует гораздо больше затрат. Впрочем, ГСА убеждало, что Украина не готова к использованию полностью облачной модели, поскольку качество связи не всегда на хорошем уровне.

Об истоках проблемы с АСДС рассказывал и заместитель генерального директора ГП «Информационные судебные системы» Мартин Герасим, отмечавший, что в результате этого построилась гибридная система, когда между системами не происходит взаимодействие (система кадры.web, куда нужно отдельно вносить информацию, система АСДС, куда приходится тоже отдельно вносить информацию, а должно быть ядро, куда должна вноситься информация один раз).

Впрочем, неизвестно, будет ли новое Положение об АСДС рассчитано на «облачную модель».

Автор: Наталья Мамченко

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