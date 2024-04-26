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Избран председатель Коростышевского районного суда Житомирской области

18:14, 26 апреля 2024
Суд возглавил Роман Василенко.
Избран председатель Коростышевского районного суда Житомирской области
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25 апреля состоялось собрание судей Коростышевского районного суда Житомирской области, на повестку дня которого был вынесен, в частности, вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей председателем Коростышевского районного суда Житомирской области сроком на три года избран Роман Василенко.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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