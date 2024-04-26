Министр Латвии встретилась с главой МИД в Киеве

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже с рабочим визитом посетила Киев.

Источник фото: Facebook / Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осуществляет важный визит в Киев. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Латвии.

Это первый двусторонний визит Браже за границу, что свидетельствует о важности сотрудничества и поддержки Украины во внешней политике Латвии. Об этом стало известно с официальной страницы латвийского МИД.

Во время своего пребывания в столице Украины министр встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Вместе они почтили память погибших украинских военных, подчеркивая важность сотрудничества между двумя странами.

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