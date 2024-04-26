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На Днепропетровщине мужчина четверть века ездил с поддельным водительским удостоверением

17:37, 26 апреля 2024
При проведении проверок администратор обнаружила несоответствие категорий в водительском удостоверении.
На Днепропетровщине мужчина четверть века ездил с поддельным водительским удостоверением
Фото: hsc.gov.ua
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На Днепропетровщине мужчина хотел открыть новую категорию в водительском удостоверении, но оказалось, что документ у него поддельный, передает главный сервисный центр МВД.

Отмечается, что в Сервисный центр МВД в Днепропетровской области для сдачи экзамена на открытие категории «СЕ» обратился гражданин. Он предоставил водительское удостоверение с открытыми категориями «В, С», которое было выдано Великоалександровским МРЭО 25 лет назад.

При проведении обязательных проверок, администратор выявила несоответствие категорий в водительском удостоверении с имеющейся информацией в «Едином государственном реестре МВД». Был сделан запрос по месту хранения реестров выдачи документа.

«Вскоре пришел ответ о возможном незаконном внесении категории «В» в водительское удостоверение клиента. Обстоятельства дела будет выяснять полиция», - говорится в сообщении.

В Сервисном Центре МВД напомнили, что за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде штрафа или ограничение/лишение свободы.

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