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На Дніпропетровщині чоловік чверть століття їздив з підробленим посвідченням водія

17:37, 26 квітня 2024
При проведенні перевірок адміністратор виявила невідповідність категорій у посвідченні водія.
На Дніпропетровщині чоловік чверть століття їздив з підробленим посвідченням водія
Фото: hsc.gov.ua
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На Дніпропетровщині чоловік хотів відкрити нову категорію у посвідченні водія, але виявилося, що документ у нього підроблений, передає головний сервісний центр МВС.

Зазначається, що до Сервісного центру МВС в Дніпропетровській області для складання іспиту на відкриття категорії «СЕ» звернувся громадянин. Він надав посвідчення водія з відкритими категоріями «В,С», яке було видане Великоолександрівським МРЕВ 25 років тому.

При проведенні обов’язкових перевірок, адміністратор виявила невідповідність категорій у посвідченні водія з наявною інформацією в «Єдиному державному реєстрі МВС». Було зроблено запит за місцем зберігання реєстрів видачі документу.

«Невдовзі надійшла відповідь про можливе незаконне  внесення категорії «В» до водійського посвідчення клієнта. Обставини справи буде зʼясовувати поліція», - сказано у повідомленні.

У Сервісному центрі МВС нагадали, що за використання підроблених документів передбачено кримінальну відповідальність та покарання у вигляді штрафу, або обмеження/позбавлення волі.

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