Якими нормативно-правовими актами встановлюється розмір норм втрат підакцизних товарів: роз’яснення

Розмір норм втрат підакцизних товарів встановлюється Кодексом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів.

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків пояснює, якими нормативно-правовими актами встановлюється розмір норм втрат підакцизних товарів.

ДПС в Інформаційному листі №2/2024, який присвячено деяким нововведенням, які запроваджені Законом України від 23.02.2024 №3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», повідомила наступне:

Розмір норм втрат підакцизних товарів встановлюється Кодексом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Так, п. 214.6 ПКУ встановлено:

сукупні втрати та відходи ферментованої тютюнової сировини під час її зберігання, транспортування і використання у виробництві тютюнових виробів;

сукупні втрати та відходи неферментованої тютюнової сировини під час зберігання, транспортування, виробництва ферментованої тютюнової сировини;

норми втрат рідин, що використовуються в електронних сигаретах, під час їх зберігання, транспортування і використання у виробництві, у тому числі електронних сигарет.

Виробничі втрати і вихід спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, норми втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв, норми виробничих втрат алкогольних напоїв затверджено постановами Кабінету Міністрів України:

від 28.10.2022 №1218 «Про затвердження норм виробничих втрат і виходу спиртуетилового, у тому числі біоетанолу»;

від 22.11.2022 №1310 «Про затвердження норм виробничих втрат спирту коньячного, зернового дистиляту та інших спиртових дистилятів і норм втрат спирту та готової продукції під час виробництва деяких видів алкогольних напоїв»;

від 27.01.2023 №77 «Про затвердження вимог до обліку, зберігання, відпуску, приймання і транспортування спирту етилового та норм втрат спирту етилового під час зберігання та транспортування залізничним, водним і автомобільним транспортом».

Втрати нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування затверджено постановою КМУ від 05.08.2020 №686 «Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування».

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