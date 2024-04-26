Якими нормативно-правовими актами встановлюється розмір норм втрат підакцизних товарів: роз’яснення

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків пояснює, якими нормативно-правовими актами встановлюється розмір норм втрат підакцизних товарів.
ДПС в Інформаційному листі №2/2024, який присвячено деяким нововведенням, які запроваджені Законом України від 23.02.2024 №3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства», повідомила наступне:
Розмір норм втрат підакцизних товарів встановлюється Кодексом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
Так, п. 214.6 ПКУ встановлено:
Виробничі втрати і вихід спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, норми втрат спирту, виноматеріалів, соків під час виробництва алкогольних напоїв, норми виробничих втрат алкогольних напоїв затверджено постановами Кабінету Міністрів України:
Втрати нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування затверджено постановою КМУ від 05.08.2020 №686 «Про затвердження норм втрат нафтопродуктів під час їх приймання, зберігання, відпуску, перевантаження та транспортування».
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