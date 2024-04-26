На заході Уельсу 13-річну дівчинку звинувачують у замаху на вбивство у школі

13-річну дівчину, підозрювану у замаху на вбивство у школі, відправили до колонії для неповнолітніх.

Джерело фото: Sky News

13-річна дівчина-підліток, яка стала підозрюваною у нападі з ножем у школі на заході Уельсу, буде перебувати під вартою у спеціальному закладі для неповнолітніх правопорушників. Про це повідомляє Sky News.

Після того, як дівчину звинуватили у замаху на вбивство та у проникненні до школи з ножем, вона з’явилася перед магістратським судом. Суд вирішив залишити її під вартою у спеціальному закладі для неповнолітніх правопорушників.

Інцидент стався у місті Амманфорд. Після виникнення тривоги велику загальноосвітню школу довелося тимчасово замкнути, учнів увели у класи, охороняючи їх. Обставини інциденту з трьома постраждалими спочатку не були розголошені.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.