На западе Уэльса 13-летнюю девочку обвиняют в покушении на убийство в школе

13-летнюю девушку, подозреваемую в покушении на убийство в школе, отправили в колонию для несовершеннолетних.

Источник фото: Sky News

13-летняя девушка-подросток, которая стала подозреваемой в нападении с ножом в школе на западе Уэльса, будет находиться под стражей в специальном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщает Sky News.

После того, как девушку обвинили в покушении на убийство и в проникновении в школу с ножом, она предстала перед магистратским судом. Суд решил оставить ее под стражей в специальном учреждении для несовершеннолетних правонарушителей.

Инцидент произошел в городе Амманфорд. После возникновения тревоги большую общеобразовательную школу пришлось временно закрыть, учеников увели в классы, охраняя их. Обстоятельства инцидента с тремя пострадавшими сначала не были разглашены.

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