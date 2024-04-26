Какими нормативно правовыми актами устанавливается размер норм потерь подакцизных товаров: разъяснение

Размер норм потерь подакцизных товаров устанавливается Кодексом и нормативно правовыми актами Кабинета Министров.

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, какими нормативно правовыми актами устанавливается размер норм потерь подакцизных товаров.

ГНС в Информационном письме №2/2024, посвященном некоторым нововведениям, введенным Законом Украины от 23.02.2024 №3603-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по совершенствованию онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнение отдельных положений законодательства», сообщила следующее.

Размер норм потерь подакцизных товаров устанавливается Кодексом и нормативно правовыми актами Кабинета Министров Украины.

Так, п. 214.6 НКУ установлено:

совокупные потери и отходы ферментированного табачного сырья при его хранении, транспортировке и использовании в производстве табачных изделий;

совокупные потери и отходы неферментированного табачного сырья при хранении, транспортировке, производстве ферментированного табачного сырья;

нормы потерь жидкостей, используемых в электронных сигаретах, при их хранении, транспортировке и использовании в производстве, в том числе электронных сигарет.

Производственные потери и выход спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, нормы потерь спирта, виноматериалов, соков при производстве алкогольных напитков, нормы производственных потерь алкогольных напитков утверждены постановлениями Кабинета Министров Украины:

от 28.10.2022 №1218 «Об утверждении норм производственных потерь и выходе спиртуэтилового, в том числе биоэтанола»;

от 22.11.2022 №1310 «Об утверждении норм производственных потерь спирта коньячного, зернового дистиллята и других спиртовых дистиллятов и норм потерь спирта и готовой продукции при производстве некоторых видов алкогольных напитков»;

от 27.01.2023 №77 «Об утверждении требований к учету, хранению, отпуску, приему и транспортировке спирта этилового и норм потерь спирта этилового при хранении и транспортировке железнодорожным, водным и автомобильным транспортом».

Потери нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке утверждены постановлением КМУ от 05.08.2020 №686 «Об утверждении норм потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.