Міністерка Латвії зустрілася з главою МЗС у Києві

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже з робочим візитом відвідала Київ.

Джерело фото: Facebook / Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже здійснює важливий візит до Києва. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Латвії.

Це перший двосторонній візит Браже за кордон, що свідчить про важливість співпраці та підтримки України у зовнішній політиці Латвії. Про це стало відомо з офіційної сторінки латвійського МЗС.

Під час свого перебування в столиці України міністерка зустрілася з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Разом вони вшанували пам'ять загиблих українських військових, підкреслюючи важливість співпраці між двома країнами.

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