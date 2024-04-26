Обрано голову Коростишівського районного суду Житомирської області

Суд очолив Роман Василенко.

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25 квітня відбулися збори суддів Коростишівського районного суду Житомирської області, на порядок денний яких було винесено, зокрема, питання про обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів головою Коростишівського районного суду Житомирської області строком на три роки обрано Романа Василенка.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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