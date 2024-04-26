Російський гелікоптер Ка-32 знищено на аеродромі у москві, відео

Розвідка спалила ворожий гелікоптер Ка-32 на аеродромі «Остафьєво» міноборони рф.

Головне управління розвідки МО України повідомляє про знищення російського гелікоптера Ка-32 у москві.

Багатоцільовий гелікоптер спалили на аеродромі «остафьєво» міністерства оборони рф.

Зазначається, що цей аеродром експлуатується спільно з підприємством «ґазпромавіа», що входить до структури ВАТ «ґазпром».



Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась ворогом в інтересах московського авіаційного центру, зокрема ― для підтримки військових операцій.

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