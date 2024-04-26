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У Харкові чоловік з рушниці застрелив дружину та доньку

20:05, 26 квітня 2024
Після вбивства зловмисник переховувався на горищі одного з гуртожитків у Харкові.
У Харкові чоловік з рушниці застрелив дружину та доньку
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У Харкові правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку в умисному вбивстві двох осіб.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 24 квітня підозрюваний прийшов до свого будинку, де перебувала його 46-річна дружина та 28-річна донька.

Зазначається, що чоловік систематично зловживав азартними іграми. Через програші постійно сварився з дружиною, вчинював відносно неї домашнє насильство, вимагаючи гроші.

Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись. Згодом чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її. Після цього він втік з будинку.

25 квітня правоохоронці затримали чоловіка. Він переховувався на горищі одного з гуртожитків у Харкові.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство стосовно своєї дружини.

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