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«Допомогла» сусіду-пенсіонеру зняти гроші з картки та заволоділа ними: на Буковині судили шахрайку

09:23, 27 квітня 2024
Суд ухвалив рішення відносно жінки, яка, маючи доступ до рахунку потерпілого, витратила на свої потреби майже 24 тисячі гривень.
«Допомогла» сусіду-пенсіонеру зняти гроші з картки та заволоділа ними: на Буковині судили шахрайку
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5 років позбавлення волі з 2-річним іспитовим строком – таке покарання призначив Кіцманський районний суд Чернівецької області 47-річній мешканці м. Кіцмань за вчинення крадіжки в умовах воєнного стану. З обраною мірою покарання за вчинення цього кримінального правопорушення Чернівецький апеляційний суд погодився та залишив без змін. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Також суд І інстанції визнав її винною за ч. 1 ст. 357 КК України («Привласнення офіційного документу з корисливих мотивів») та призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі. 

Однак в цій частині колегія суддів вирок змінила, адже жінка є матір’ю 2 малолітніх дітей, а ця обставина виключає можливість застосування відносно неї даного виду покарання. Тому суд змінив його на штраф в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.  

Суди встановили, що в жовтні минулого року потерпілий попросив засуджену, з якою був знайомий, отримати з його рахунку в «Приватбанку» кошти, оскільки він не міг самостійно здійснити банківську операцію через похилий вік.

Він дав їй платіжну картку та повідомив пароль. Жінка, отримавши вільний доступ до його заощаджень, картку не повернула та почала розраховуватися нею при оплаті своїх покупок в магазинах. Ще декілька разів вона знімала готівку в банкоматі, яку також привласнила.

Загалом за неповні 3 тижні вона обікрала пенсіонера на 23 975 грн. Частину коштів жінка повернула. 

Потерпілий у судові засідання не з’явився, у письмовій заяві просив призначити покарання на розсуд суду.

Обвинувачена повністю визнала свою вину та щиро розкаялася.

Приймаючи рішення по справі, суди врахували тяжкість скоєних кримінальних правопорушень, взяли до уваги її позитивну характеристику за місцем проживання, те, що на її утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, вона є внутрішньо переміщеною особою, частково відшкодувала завдану шкоду та вперше притягується до кримінальної відповідальності. Водночас суди визнали обтяжуючою обставиною те, що злочин вчинений щодо особи похилого віку.

Наразі засуджена зобов’язана періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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