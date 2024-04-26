Министерство защиты окружающей среды Украины получило новую эмблему и флаг

Указом Президента утверждены символы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил эмблему и флаг Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Согласно указу №243/2024, эмблема министерства представлена круглым голубым щитом с желтой каймой. В центре щита расположен небольшой Государственный Герб Украины, вокруг которого стилизовано изображен стебель растения с листом в верхней правой части щита, которые оттеняются зеленым цветом.

Относительно флага, он является прямоугольным полотнищем голубого цвета с двумя равновеликими горизонтальными полосами синего и желтого цветов в верхней левой четверти. В центре свободной части флага размещено изображение эмблемы Министерства без щита. Высота эмблемы составляет половину ширины полотнища. Обе стороны флага идентичны зеркально.

Эмблема и флаг Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины теперь являются официальными отличительными символами, которые указывают на принадлежность к ведомству.

Источник фото: president.gov.ua

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