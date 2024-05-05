Застряли в растопленной смоле: в Хмельницкой области полицейский спас щенков из смертельной ловушки, фото

Щенки получили необходимую помощь и были отмыты.

В Хмельницкой области полицейский Сергей Терефера спас четверых беззащитных щенков. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

«Хвостики» попали в смертельную ловушку. Однако благодаря отважному правоохранителю животные остались живы.

Событие произошло в селе Зеньковцы. Оказалось, что четверо щенков застряли в растопленной смоле и пробыли в ловушке под палящим солнцем довольно долго.

Сергей Терефера сделал все возможное, чтобы помочь этим маленьким собачкам и вытащил их из ловушки. После этого он доставил их в зооволонтеры, где щенки получили необходимую помощь и были отмыты.

Теперь пушистикам активно ищут новые дома, где их окружат заботой и любовью.

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