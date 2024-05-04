Лица с зависимостями подпадают под мобилизацию, однако директор союза по правам человека указал на нюанс

Людей с разными видами зависимости будут распределять на службу в тылу, в сфере логистики или медицины.

Военнообязанные с разными видами зависимостей, например, алко-, нарко- или какая-либо другая зависимость подпадают под мобилизацию. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала «КИЕВ24».

«Признаются пригодными или временно пригодными по этой классификации... для формирования или для попадания в формирования, которые, скорее всего, не являются боевыми подразделениями... Это служба тыла, обеспечение логистической помощи, даже медицинская помощь – могут быть теми подразделениями, которые будут нуждаться, могут принимать лиц с такими диагнозами», - добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВВК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВВК.

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