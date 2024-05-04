Особи із залежностями підпадають під мобілізацію, однак директор спілки з прав людини вказав на нюанс

Людей із різними видами залежності розподілятимуть на службу в тилу, у сфері логістики чи медицини.

Військовозобов’язані з різними видами залежностей, наприклад, алко-, нарко- або якась інша залежність підпадають під мобілізацію. Про це розповів виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

«Визнаються придатними або тимчасово придатними за цією класифікацією... для формування або для потрапляння до формувань, які скоріше за все не є бойовими підрозділами... Це служба тилу, забезпечення логістичної допомоги, навіть медичної допомога – можуть бути тими підрозділами, які потребуватимуть, можуть приймати осіб з саме такими діагнозами», - додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби. З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Додамо, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

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