В Украине появится единый документ для военнообязанных, — Генштаб

Старые документы также остаются в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки.

В Украине для всех военнообязанных будет введен новый документ единого образца. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко в интервью Radio NV.

В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой в рамках мобилизационных мероприятий будут выдаваться новый документ военнослужащим, резервистам и призывникам.

Он особо подчеркнул, что старые документы также остаются в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки.

В настоящее время законом определено, что каждый гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ (ВУД) и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. Однако таких учетных документов много, и они разной формы.

«У нас сейчас широкий спектр ВУД. К примеру, ВОД для военнообязанных, резервистов и призывников определены указом президента, форма утверждена. А для действующих военнослужащих, работников правоохранительных органов, СБУ, разведывательных органов, ВОД устанавливаются их ведомствами. Поэтому они разной формы и формата. В целях унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит документ единого формата», – объяснил Глущенко.

После утверждения Кабмином постановление правительства о новом военно-учетном документе вступит в силу.

«Подводя итог: со вступлением в силу постановления Кабмина гражданам, у которых нет ВУД, будет выдаваться (новый) документ установленного образца. А те, кто уже имеет ВУД, которые выданы до вступления в силу закона, действительны», – отметил представитель Генштаба.

Также Юрий Глущенко отметил, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные, включая тех, кто непригоден к военной службе и теми, кто был исключен из военного учета, но не имеет об этом соответствующей отметки в военно -учетном документе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВВК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

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