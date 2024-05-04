На Волыни будут судить депутата из Ровенской области, который перевозил незаконно приобретенный янтарь стоимостью более 800 тысяч гривен

На изъятый янтарь наложен арест.

Депутат одного из сельских советов Сарненского района Ровенской области уведомлен о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, в значительных размерах (ч. 2 ст. 2401 УК Украины). Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Установлено, что избранник общества незаконно приобрел более 28 кг камней янтаря стоимостью почти 825 000 грн и хранил его дома.

Днем 15 ноября 2023 г., когда он перевозил янтарь собственным авто, груз, законность происхождения которого не подтверждалась соответствующими документами, обнаружили и изъяли правоохранители на стационарном блокпосте вблизи села Козлиничи Камень-Каширского района.

На изъятое наложен арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.