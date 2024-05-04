На Волині судитимуть депутата з Рівненщини, який перевозив незаконно придбаний бурштин вартістю понад 800 тисяч гривень

На вилучений бурштин накладено арешт.

Депутату однієї з сільських рад Сарненського району Рівненської області повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах (ч. 2 ст. 2401 КК України). Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Встановлено, що обранець громади незаконно придбав понад 28 кг каміння бурштину вартістю майже 825 000 грн та зберігав його удома.

Вдень 15 листопада 2023 року, коли він перевозив бурштин власним авто, вантаж, законність походження якого не підтверджувалася відповідними документами, виявили та вилучили правоохоронці на стаціонарному блокпості поблизу села Козлиничі Камінь-Каширського району.

На вилучене накладено арешт.

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