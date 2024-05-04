На Львівщині чоловік ухилився від мобілізації, а на суді поскаржився, що представники ТЦК викрали його по дорозі на роботу

Суд не врахував заяву чоловіка про «викрадення», оскільки були відсутні докази її правдивості.

Фото: 24tv.ua

У Львівській області чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації засудили до іспитового терміну. На судді він поскаржився, що представники ТЦК викрали його по дорозі на роботу і примусили підписати документи. Вирок у справі № 444/3189/23 виніс Жовківський райсуд Львівської області.

У матеріалах справи зазначається, що ВЛК визнала його придатним до військової служби 8 лютого 2023 року.

На наступний день він мав з'явитися до ТЦК для відправки на фронт, проте чоловік ухилився від мобілізації.

На суді чоловік стверджував, що чотири працівники військкомату силоміць доставили його до ТЦК. Він не сперечався стосовно проходження військово-лікарської комісії, проте стверджував, що його змусили підписати документи шляхом залякування та погроз. Чоловік також стверджував, що, звертався до ДБР, але там жодного розслідування не проводили.

Житель Львівщини на суді заявив, що, на його думку, на суддів також «тиснуть, що якщо вони захищатимуть людей, то повістки будуть отримувати їхні родичі».

Суд не врахував заяву чоловіка про «викрадення», оскільки були відсутні докази її правдивості.

Згідно з вироком суду, жителя Львівщини визнали винним за порушення статті 336 Кримінального кодексу України та засудили до 1 року іспитового терміну.

Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

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