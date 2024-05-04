Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации, а на суде пожаловался, что представители ТЦК похитили его по дороге на работу

19:57, 4 мая 2024
Суд не учел заявление мужчины о похищении, поскольку отсутствовали доказательства ее правдивости.
Во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации, а на суде пожаловался, что представители ТЦК похитили его по дороге на работу
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области мужчину, который получил повестку и уклонился от мобилизации, приговорили к испытательному сроку. На судье он посетовал, что представители ТЦК угнали его по дороге на работу и заставили подписать документы. Приговор по делу №444/3189/23 вынес Жолковский райсуд Львовской области.

В материалах дела отмечается, что ВВК признала его пригодным к военной службе 8 февраля 2023 года.

На следующий день он должен явиться в ТЦК для отправки на фронт, однако мужчина уклонился от мобилизации.

На суде мужчина утверждал, что четыре работника военкомата насильно доставили его в ТЦК. Он не спорил о прохождении военно-врачебной комиссии, однако утверждал, что его заставили подписать документы путем запугивания и угроз. Мужчина также утверждал, что обращался в ДБР, но там никакого расследования не проводили.

Житель Львовщины на суде заявил, что, по его мнению, на судей также «давят, что, если они будут защищать людей, повестки будут получать их родственники».

Суд не учел заявление мужчины о похищении, поскольку отсутствовали доказательства ее правдивости.

Согласно приговору суда, житель Львовщины признан виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 1 году испытательного срока.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.

Влияет ли наличие уголовного производства относительно потерпевшего на оценку состояния необходимой обороны – позиция Верховного Суда

Осужденный утверждал, что он находился в состоянии необходимой обороны, а местный суд не обратил внимания на существование другого уголовного производства, открытого по факту причинения ему потерпевшим телесных повреждений.

Право на возвращение владельцу имущества, с которого снят арест, и право на обжалование решения суда по результатам рассмотрения ходатайства о решении судьбы вещественных доказательств – позиция Объединенной палаты КУС ВС

Следственный судья, отменив арест автомобиля в закрытом производстве, постановил передать авто на нужды ВСУ, апелляционный суд не стал открывать производство по жалобе адвоката – что решила Объединенная палата Кассационного уголовного суда.

При решении вопроса о возможности адвоката иностранного государства удостоверять документы в качестве нотариуса следует руководствоваться законом о международном частном праве – позиция суда

Частноправовые отношения, возникшие между адвокатом и клиентом, дополнительно связаны с правопорядком, установленным в государстве Израиль – позиция суда относительно возможности адвоката удостоверять документы в качестве нотариуса.

Мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных – МИД предоставил дополнительные разъяснения

Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение консульских услуг, у него будет такая возможность – МИД.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва
  • Оксана Терещенко
    Оксана Терещенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду