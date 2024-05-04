Во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации, а на суде пожаловался, что представители ТЦК похитили его по дороге на работу

Суд не учел заявление мужчины о похищении, поскольку отсутствовали доказательства ее правдивости.

Фото: 24tv.ua

Во Львовской области мужчину, который получил повестку и уклонился от мобилизации, приговорили к испытательному сроку. На судье он посетовал, что представители ТЦК угнали его по дороге на работу и заставили подписать документы. Приговор по делу №444/3189/23 вынес Жолковский райсуд Львовской области.

В материалах дела отмечается, что ВВК признала его пригодным к военной службе 8 февраля 2023 года.

На следующий день он должен явиться в ТЦК для отправки на фронт, однако мужчина уклонился от мобилизации.

На суде мужчина утверждал, что четыре работника военкомата насильно доставили его в ТЦК. Он не спорил о прохождении военно-врачебной комиссии, однако утверждал, что его заставили подписать документы путем запугивания и угроз. Мужчина также утверждал, что обращался в ДБР, но там никакого расследования не проводили.

Житель Львовщины на суде заявил, что, по его мнению, на судей также «давят, что, если они будут защищать людей, повестки будут получать их родственники».

Суд не учел заявление мужчины о похищении, поскольку отсутствовали доказательства ее правдивости.

Согласно приговору суда, житель Львовщины признан виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 1 году испытательного срока.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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