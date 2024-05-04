Налоги и сборы можно оплатить в е-кабинете с помощью платежной карты или QR-кода

Физические лица могут уплатить налоги, сборы, платежи в частной части Электронного кабинета с помощью платежной карты или с помощью QR-кода, для юрлиц такая возможность не реализована.

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области сообщает, что физические лица могут уплатить налоги, сборы, платежи в частной части Электронного кабинета посредством платежной карты или с помощью QR-кода.

Так, налогоплательщик в меню «Состояние расчетов с бюджетом» частной части Электронного кабинета имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. При обращении к указанному меню отображается сводная информация по состоянию на момент обращения, содержащая информацию по каждому виду платежа, в частности бюджетный счет на текущую дату.

Меню «Состояние расчетов с бюджетом» частной части Электронного кабинета предоставляет возможность физическим лицам после идентификации с помощью платежной системы уплатить налоги, сборы, платежи с помощью платежной карты или с помощью QR-кода. Для юридических лиц возможность уплаты налогов, сборов и платежей через электронный кабинет не реализована.

С информацией об уплате налогов, сборов, платежей физическими лицами можно ознакомиться в меню «Состояние расчетов с бюджетом» раздела «Помощь» Электронного кабинета.

Работа в частной части Электронного кабинета осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Вход в Электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через официальный веб-портал ДПС.

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