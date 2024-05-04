Податки та збори можна сплатити в е-кабінеті за допомогою платіжної карти або QR-коду

Фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі в приватній частині Електронного кабінету за допомогою платіжної карти або за допомогою QR-коду, натомість для юросіб така можливість не реалізована.

Головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомляє, що фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі в приватній частині Електронного кабінету за допомогою платіжної карти або за допомогою QR-коду.

Так, платник податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету має доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти або за допомогою QR-коду. Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет не реалізована.

З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами можна ознайомитись в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» Електронного кабінету.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за посиланням, а також через офіційний вебпортал ДПС.

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