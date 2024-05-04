Apple планує представити нові функції штучного інтелекту вже у червні: ЗМІ привідкрили завісу

Очікується, що Apple представить нові функції штучного інтелекту на своїй щорічній конференції з програмного забезпечення наступного місяця.

Компанія Apple планує представити нові функції штучного інтелекту вже наступного місяця. Зазначається, що проект матиме переваги над своїми конкурентами. Про це повідомляють Reuters та 9TO5Mac.

Очікується, що Apple представить нові функції штучного інтелекту на своїй щорічній конференції з програмного забезпечення у червні.

Ймовірно, відбудеться оновлення продуктової лінійки чіпами, що будуть готовими до штучного інтелекту. На конференції також можуть бути представлені такі розробки, як:

чат-бот,

розумні списки відтворення Apple Music,

помічник перегляду Safari для підсумовування статей.

Водночас гендиректор компанії Тім Кук анонсував майбутній генеративний штучний інтелект Apple і сказав, що компанія має переваги перед своїми конкурентами.

Він згадав нейронний двигун чипів Apple Silicon, та наголосив, що фокус компанії на конфіденційності.

«Ми віримо в трансформаційну силу та перспективи штучного інтелекту, і ми віримо, що ми маємо переваги, які вирізнятимуть нас у цю нову еру, включаючи унікальне поєднання Apple бездоганної інтеграції обладнання, програмного забезпечення та послуг, новаторський Apple Silicon з нашою провідною в галузі нейронною системою. двигунів і нашої непохитної уваги до конфіденційності, яка лежить в основі всього, що ми створюємо», - додав Кук.

За даними видання, Apple працює над впровадженням серії функцій на основі штучного інтелекту у свої операційні системи пізніше цього року.

Раніше ми писали, що Apple готує масштабне оновлення для свого браузера Safari. Пошуковик отримає новий інструмент на основі штучного інтелекту «Інтелектуальний пошук» та розширені функції блокування контенту.

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