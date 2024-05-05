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Достроково розірвали договір про добровільну участь: чи повернеться ЄСВ

07:40, 5 травня 2024
У разі дострокового розірвання договору про добровільну участь, сплачені суми єдиного внеску поверненню не підлягають.
Достроково розірвали договір про добровільну участь: чи повернеться ЄСВ
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Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області роз’яснило, чи можуть повернути сплачену суму єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь.

Так, відповідно до п.п. 3 п. 4 розд. V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року №449, із змінами і доповненнями сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому, період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звітності, що містить відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь.

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