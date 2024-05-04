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Свідчення відчаю рф: у МЗС прокоментували оголошення Володимира Зеленського в розшук

18:43, 4 травня 2024
В українському МЗС нагадали, що на відміну від «нікчемних російських оголошень», ордер МКС на арешт путіна є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.
Свідчення відчаю рф: у МЗС прокоментували оголошення Володимира Зеленського в розшук
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Як стало відомо, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на дані бази мвс рф повідомили, що Президента України Володимира Зеленського нібито оголосили в розшук. Підставою для розшуку нібито стала кримінальна справа, яку завели на Главу держави.

Міністерства закордонних справ України заявило, що оголошення Президента Володимира Зеленського в розшук рф є «свідченням відчаю російської державної машини».

«Російські повідомлення про нібито оголошення мвс рф у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги», - йдеться в заяві українського міністерства.

Водночас в українському МЗС нагадали, що на відміну від «нікчемних російських оголошень», ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

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