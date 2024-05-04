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На пляжі у Мексиці знайшли тіла трьох туристів з Австралії та США: подробиці

21:50, 4 травня 2024
На місці, де востаннє бачили зниклих, були знайдені намети а в цьому районі також був знайдений обгорілий білий пікап.
На пляжі у Мексиці знайшли тіла трьох туристів з Австралії та США: подробиці
Фото з відкритих джерел
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У мексиканському штаті Баха-Каліфорнія на пляжі були знайдені тіла трьох зниклих безвісти туристів з Австралії та США. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що 33-річних братів Каллума і Джейка Робінсона з Австралії та 30-річного Картера Роада з США востаннє бачили 27 квітня, після чого їх оголосили зниклими безвісти. 

Троє чоловіків відпочивали, займаючись серфінгом поблизу популярного туристичного міста Енсенада, приблизно в 90 хвилинах на південь від американо-мексиканського кордону.

За словами прокурора штату Сокорро Ібарра, на місці, де востаннє бачили зниклих, були знайдені намети. В цьому районі також був знайдений обгорілий білий пікап.

Згідно з висновками судової експертизи, яка буде проведена державною лабораторією, останки будуть ідентифіковані.

Представник міністерства закордонних справ Австралії заявив, що їхнє посольство в Мексиці тісно співпрацює з мексиканською владою та австралійською федеральною поліцією.

«Міністерство закордонних справ і торгівлі визнає, що це дуже важкий час для сім'ї, і підтримує з ними регулярний контакт, щоб надати підтримку», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що на пляжі у Мексиці знайшли тіла китайських нелегалів, які намагались потрапити до США.

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