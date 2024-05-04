На пляже в Мексике нашли тела трех туристов из Австралии и США: подробности

На месте, где последний раз видели пропавших, были найдены палатки, а в этом районе также был найден обгоревший белый пикап.

Фото из открытых источников

В мексиканском штате Баха-Калифорния на пляже были обнаружены тела трех пропавших без вести туристов из Австралии и США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 33-летних братьев Каллума и Джейка Робинсона из Австралии и 30-летнего Картера Роада из США в последний раз видели 27 апреля, после чего их объявили пропавшими без вести.

Трое мужчин отдыхали, занимаясь серфингом вблизи популярного туристического города Энсенада, примерно в 90 минутах к югу от американо-мексиканской границы.

По словам прокурора штата Сокорро Ибарра, на месте, где последний раз видели пропавших, были найдены палатки. В этом районе был найден обгоревший белый пикап.

Согласно выводам судебной экспертизы, проведенной государственной лабораторией, останки будут идентифицированы.

Представитель министерства иностранных дел Австралии заявил, что их посольство в Мексике тесно сотрудничает с мексиканской властью и австралийской федеральной полицией.

«Министерство иностранных дел и торговли признает, что это очень тяжелое время для семьи, и поддерживает с ними регулярный контакт, чтобы оказать поддержку», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на пляже в Мексике нашли тела китайских нелегалов, пытавшихся попасть в США.

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