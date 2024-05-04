Это совсем необязательно: в ПЦУ рассказали, какой популярной традиции на Пасху на самом деле нет

Традиции дарить подарки на Пасху нет, лучше в эту неделю делать добрые дела.

Несмотря на множество традиций, связанных с праздником Пасхи, есть те, которые не имеют ничего общего с христианскими обычаями. Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко рассказал в интервью «Телеграфу», что совсем необязательно делать на Пасху.

По его словам, традиции дарить подарки на Пасху нет, ведь это, прежде всего, день, когда славят Господа.

«Нет, конечно, такой традиции нет. Просто люди ходят друг к другу в гости, поздравляют словами «Христос воскрес — Воистину воскрес» ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть, традиции с подарками к Пасхе нет», — подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский.

Он отметил, что лучше в Пасхальную неделю делать добрые дела. Например, накормить бедного или помочь нищему. «Это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека», - подчеркнул митрополит.

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