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Может ли военный пенсионер получить доплату к пенсии за возраст: ответ ПФУ

07:19, 5 мая 2024
Ежемесячная выплата в размере до 300 грн. устанавливается пенсионерам с даты достижения возраста 70 лет, независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы.
Может ли военный пенсионер получить доплату к пенсии за возраст: ответ ПФУ
Автор: rbc.ua
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В Пенсионном фонде Украины объяснили, имеет ли право военный пенсионер на доплату к пенсии за возраст.

Так, ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн. устанавливается пенсионерам с даты достижения возраста 70 лет, независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, продолжительности страхового стажа и факта работы.

В то же время компенсационная выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер: пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации при потере кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за 2020 год, — 10 340,35 грн (постановление Кабинета Министров Украины от 24.02.2023 № 168 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер о повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году»).

Ранее в ПФУ разъяснили вопрос перехода с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту.

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