Решение ВВК может обжаловать любой человек, если он с ним не согласен: как это сделать

Это можно сделать как через комиссии высшего порядка, так и через суд.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВВК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе. С полным перечнем изменений можно ознакомиться по ссылке.

Ограничены пригодные военнообязанные и не только могут оспорить заключение ВВК. Причем, это можно сделать как через комиссии высшего порядка, так и через суд. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.

Она отметила, что решение ВВК может обжаловать любой человек, если он не согласен с решением ВВК и это проводится через ВВК более высокого уровня.

«Например, в районной, затем в областной, региональной, центральной ВВК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд», - пояснила она.

Ранее мы сообщали, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВВК.

Также Министерство обороны опубликовало процедуру действий военнослужащих, которые не согласны с результатами военно-врачебной комиссии.

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