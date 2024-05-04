Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона з ним не згодна: як це зробити

Це можна зробити як через комісії вищого порядку, так і через суд.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби. З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Обмежено придатні військовозобов'язані і не тільки можуть оскаржити висновок ВЛК. Причому це можна зробити як через комісії вищого порядку, так і через суд. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням ВЛК і це проводиться через ВЛК вищого рівня.

«Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду», - пояснила вона.

Раніше ми повідомляли, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Також Міністерство оборони опублікувало процедуру дій військовослужбовців, які не погоджуються з результатами військово-лікарської комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.