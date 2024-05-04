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Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона з ним не згодна: як це зробити

17:30, 4 травня 2024
Це можна зробити як через комісії вищого порядку, так і через суд.
Рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона з ним не згодна: як це зробити
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби. З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

Обмежено придатні військовозобов'язані і не тільки можуть оскаржити висновок ВЛК. Причому це можна зробити як через комісії вищого порядку, так і через суд. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням ВЛК і це проводиться через ВЛК вищого рівня.

«Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду», - пояснила вона.

Раніше ми повідомляли, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК.

Також Міністерство оборони опублікувало процедуру дій військовослужбовців, які не погоджуються з результатами військово-лікарської комісії.

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