Як оскаржити результати ВЛК: інструкція від Міноборони

Військовий може оскаржити ступінь тяжкості поранення у постанові ВЛК.

Джерело фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони опублікувало процедуру дій військовослужбовців, які не погоджуються з результатами військово-лікарської комісії (ВЛК).

За даними прес-служби відомства, якщо військовослужбовець вважає, що ступінь тяжкості його поранення в постанові ВЛК вказано неправильно, він може оскаржити рішення, діючи за наступним алгоритмом:

Написати письмове звернення до командира частини з проханням розглянути питання про зміну ступеня тяжкості травми.

Командир направляє військовослужбовця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).

ЛКК приймає рішення з цього питання.

Відзначається, що у випадку втрати працездатності протягом понад 60 днів, будь-яка травма автоматично вважається тяжкою. Важливо зазначити, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень ні штатних, ні позаштатних ВЛК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.