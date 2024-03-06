Як оскаржити результати ВЛК: інструкція від Міноборони

Міністерство оборони опублікувало процедуру дій військовослужбовців, які не погоджуються з результатами військово-лікарської комісії (ВЛК).
За даними прес-служби відомства, якщо військовослужбовець вважає, що ступінь тяжкості його поранення в постанові ВЛК вказано неправильно, він може оскаржити рішення, діючи за наступним алгоритмом:
- Написати письмове звернення до командира частини з проханням розглянути питання про зміну ступеня тяжкості травми.
- Командир направляє військовослужбовця на лікарсько-експертну комісію (ЛКК).
- ЛКК приймає рішення з цього питання.
Відзначається, що у випадку втрати працездатності протягом понад 60 днів, будь-яка травма автоматично вважається тяжкою. Важливо зазначити, що встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень ні штатних, ні позаштатних ВЛК.
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