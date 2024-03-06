6 березня: яке сьогодні свято та головні події

6 березня 2022 року Зеленський у 2022 році присвоїв почесне звання «Місто-герой України» шістьом містам.

Джерело фото: objectiv.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

6 березня святкують кілька важливих подій: Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою та Міжнародний день зубного лікаря. Крім того, у цей день в церковному календарі вшановується пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени.

Президент України Володимир Зеленський у 2022 році присвоїв почесне звання "Місто-герой України" шістьом містам: Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю і Волновасі.

У Сполучених Штатах це Національний день заморожених харчових продуктів.

Православна церква також вшановує пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

Також на цей день припадає ряд важливих історичних подій:

1902 рік: Засновано футбольний клуб "Реал Мадрид".

1913 рік: Уперше в пресі згадано слово "джаз".

1918 рік: Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, розділивши її на 32 землі.

1939 рік: На честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря в Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.

1964 рік: Боксер Кассіус Клей прийняв іслам і став Мохаммедом Алі.

1991 рік: Засновано Національний олімпійський комітет України.

1992 рік: Розпочався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України.

2003 рік: Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.