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Кабмін затвердив нову редакцію порядку призначення органів сертифікації авто

Уряд затвердив у новій редакції Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом.

  1. Суспільство

6 березня: яке сьогодні свято та головні події

09:12, 6 березня 2024
6 березня 2022 року Зеленський у 2022 році присвоїв почесне звання «Місто-герой України» шістьом містам.
6 березня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: objectiv.tv
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6 березня святкують кілька важливих подій: Європейський день праведників, Всесвітній день боротьби з лімфедемою та Міжнародний день зубного лікаря. Крім того, у цей день в церковному календарі вшановується пам'ять святих рівноапостольних Костянтина і його матері Олени.

Президент України Володимир Зеленський у 2022 році присвоїв почесне звання "Місто-герой України" шістьом містам: Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю і Волновасі.

У Сполучених Штатах це Національний день заморожених харчових продуктів.

Православна церква також вшановує пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени.

Також на цей день припадає ряд важливих історичних подій:

  • 1902 рік: Засновано футбольний клуб "Реал Мадрид".
  • 1913 рік: Уперше в пресі згадано слово "джаз".
  • 1918 рік: Українська Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, розділивши її на 32 землі.
  • 1939 рік: На честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря в Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
  • 1964 рік: Боксер Кассіус Клей прийняв іслам і став Мохаммедом Алі.
  • 1991 рік: Засновано Національний олімпійський комітет України.
  • 1992 рік: Розпочався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України.
  • 2003 рік: Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний гімн України".

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