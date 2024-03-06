6 марта: какой сегодня праздник и главные события

6 марта 2022 года Зеленский в 2022 году присвоил почетное звание «Город-герой Украины» шести городам.

Источник фото: objectiv.tv

6 марта празднуют несколько важных событий: Европейский день праведников, Всемирный день борьбы с лимфедемой и Международный день зубного врача. Кроме того, в этот день в церковном календаре почитается память святых равноапостольных Константина и его матери Елены.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году присвоил почетное звание "Город-герой Украины" шести городам: Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.

В Соединенных Штатах это Национальный день замороженных пищевых продуктов.

Православная церковь также чтит память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

Также на этот день приходится ряд важных исторических событий:

1902 год: Основан футбольный клуб "Реал Мадрид".

1913 год: Впервые в прессе упомянуто слово "джаз".

1918 год: Украинская Центральная Рада провозгласила административную реформу УНР, разделив ее на 32 земли.

1939 год: В честь 125-й годовщины со дня рождения Кобзаря в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко.

1964 год: Боксер Кассиус Клей принял ислам и стал Мохаммедом Али.

1991 год: Основан Национальный олимпийский комитет Украины.

1992 год: Начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины.

2003 год: Верховная Рада Украины приняла Закон "О Государственном гимне Украины".

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