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  1. Общество

6 марта: какой сегодня праздник и главные события

09:12, 6 марта 2024
6 марта 2022 года Зеленский в 2022 году присвоил почетное звание «Город-герой Украины» шести городам.
6 марта: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
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6 марта празднуют несколько важных событий: Европейский день праведников, Всемирный день борьбы с лимфедемой и Международный день зубного врача. Кроме того, в этот день в церковном календаре почитается память святых равноапостольных Константина и его матери Елены.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году присвоил почетное звание "Город-герой Украины" шести городам: Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.

В Соединенных Штатах это Национальный день замороженных пищевых продуктов.

Православная церковь также чтит память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены.

Также на этот день приходится ряд важных исторических событий:

  • 1902 год: Основан футбольный клуб "Реал Мадрид".
  • 1913 год: Впервые в прессе упомянуто слово "джаз".
  • 1918 год: Украинская Центральная Рада провозгласила административную реформу УНР, разделив ее на 32 земли.
  • 1939 год: В честь 125-й годовщины со дня рождения Кобзаря в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1964 год: Боксер Кассиус Клей принял ислам и стал Мохаммедом Али.
  • 1991 год: Основан Национальный олимпийский комитет Украины.
  • 1992 год: Начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины.
  • 2003 год: Верховная Рада Украины приняла Закон "О Государственном гимне Украины".

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