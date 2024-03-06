«США должны выбрать: двигаться ли вперед или позволить Трампу потянуть назад в хаос», – Байден

Байден раскритиковал Трампа после их совместной победы на праймериз.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент США Джо Байден высказал критику в адрес своего оппонента Дональда Трампа после того, как оба победили на праймериз в «супервторник», практически гарантируя себе участие в президентских выборах в ноябре. Заявление глава Белого дома обнародовал The Guardian.

Байден подчеркнул, что результаты вторничных голосований «ставят Америку перед четким выбором: будем ли мы двигаться вперед или позволим Трампу потянуть нас назад в хаос, разногласия и тьму, которые сопровождали его пребывание на посту президента».

«Если Трамп вернется в Белый дом, весь прогресс окажется под угрозой. Его мотивация - собственная обида и желание мести, а не интересы американского народа. Он хочет уничтожить демократию, выкорчевать фундаментальные свободы и срезать налоги для самых богатых на миллиарды долларов. Он сделает или скажет что угодно, чтобы оказаться у власти», - подчеркнул Байден.

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