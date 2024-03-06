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Кабмін затвердив нову редакцію порядку призначення органів сертифікації авто

Уряд затвердив у новій редакції Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів.

Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

За тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію

Механізм фінансування від ЄС передбачає, що Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, українські органи не вжили заходів для запобігання корупції та конфлікту інтересів, а Україна повинна буде виконати такі рекомендації без затримки.

У військовозобов’язаних буде 60 днів, щоб оновити свої дані після вступу в силу закону про мобілізацію

Заступник голови Комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підкреслив, що оновлення даних упродовж 60 днів з моменту набуття чинності законом буде обов’язком громадян, а не правом.

  1. У світі

«США мають обрати: чи рухатися вперед чи дозволити Трампу потягнути назад у хаос», – Байден

08:39, 6 березня 2024
Байден розкритикував Трампа після їх спільної перемоги на праймеріз.
«США мають обрати: чи рухатися вперед чи дозволити Трампу потягнути назад у хаос», – Байден
Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua
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Президент США Джо Байден висловив критику на адресу свого опонента Дональда Трампа після того, як обидва перемогли на праймеріз у «супервівторок», практично гарантуючи собі участь у президентських виборах в листопаді. Заяву глава Білого дому оприлюднив The Guardian.

Байден наголосив, що результати вівторкових голосувань «поставляють Америку перед чітким вибором: чи ми будемо рухатися вперед чи дозволимо Трампу потягнути нас назад у хаос, розбіжності та темряву, які супроводжували його перебування на посаді президента».

«Якщо Трамп повернеться в Білий дім, весь прогрес опиниться під загрозою. Його мотивація – власна образа та бажання помсти, а не інтереси американського народу. Він хоче знищити демократію, викорчувати фундаментальні свободи і зрізати податки для найбагатших на мільярди доларів. Він зробить чи скаже що завгодно, аби опинитися при владі», – підкреслив Байден.

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