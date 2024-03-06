«США мають обрати: чи рухатися вперед чи дозволити Трампу потягнути назад у хаос», – Байден

Байден розкритикував Трампа після їх спільної перемоги на праймеріз.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

Президент США Джо Байден висловив критику на адресу свого опонента Дональда Трампа після того, як обидва перемогли на праймеріз у «супервівторок», практично гарантуючи собі участь у президентських виборах в листопаді. Заяву глава Білого дому оприлюднив The Guardian.

Байден наголосив, що результати вівторкових голосувань «поставляють Америку перед чітким вибором: чи ми будемо рухатися вперед чи дозволимо Трампу потягнути нас назад у хаос, розбіжності та темряву, які супроводжували його перебування на посаді президента».

«Якщо Трамп повернеться в Білий дім, весь прогрес опиниться під загрозою. Його мотивація – власна образа та бажання помсти, а не інтереси американського народу. Він хоче знищити демократію, викорчувати фундаментальні свободи і зрізати податки для найбагатших на мільярди доларів. Він зробить чи скаже що завгодно, аби опинитися при владі», – підкреслив Байден.

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