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Как обжаловать результаты ВВК: инструкция от Минобороны

10:13, 6 марта 2024
Военный может обжаловать степень тяжести ранения в постановлении ВВК.
Как обжаловать результаты ВВК: инструкция от Минобороны
Источник фото: Getty Images
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Министерство обороны опубликовало процедуру действий военнослужащих, которые не согласны с результатами военно-врачебной комиссии (ВВК).

По данным пресс-службы ведомства, если военнослужащий считает, что степень тяжести его ранения в постановлении ВВК указана неправильно, он может обжаловать решение, действуя по следующему алгоритму:

  • Написать письменное обращение к командиру части с просьбой рассмотреть вопрос об изменении степени тяжести травмы.
  • Командир направляет военнослужащего на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).
  • ВКК принимает решение по этому вопросу.

Отмечается, что в случае потери трудоспособности в течение более 60 дней, любая травма автоматически считается тяжелой. Важно отметить, что установление степени тяжести травм не относится к полномочиям ни штатных, ни внештатных ВВК.

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