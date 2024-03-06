Как обжаловать результаты ВВК: инструкция от Минобороны

Министерство обороны опубликовало процедуру действий военнослужащих, которые не согласны с результатами военно-врачебной комиссии (ВВК).
По данным пресс-службы ведомства, если военнослужащий считает, что степень тяжести его ранения в постановлении ВВК указана неправильно, он может обжаловать решение, действуя по следующему алгоритму:
- Написать письменное обращение к командиру части с просьбой рассмотреть вопрос об изменении степени тяжести травмы.
- Командир направляет военнослужащего на врачебно-экспертную комиссию (ВКК).
- ВКК принимает решение по этому вопросу.
Отмечается, что в случае потери трудоспособности в течение более 60 дней, любая травма автоматически считается тяжелой. Важно отметить, что установление степени тяжести травм не относится к полномочиям ни штатных, ни внештатных ВВК.
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