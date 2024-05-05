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Чи може військовий пенсіонер отримати доплату до пенсії за вік: відповідь ПФУ

07:19, 5 травня 2024
Щомісячна виплата в розмірі до 300 грн встановлюється пенсіонерам з дати досягнення віку 70 років, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи.
Чи може військовий пенсіонер отримати доплату до пенсії за вік: відповідь ПФУ
Автор: rbc.ua
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У Пенсійному фонді України пояснили, чи має право військовий пенсіонер на доплату до пенсії за вік.

Так, щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 300 грн встановлюється пенсіонерам з дати досягнення віку 70 років, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи.

Водночас компенсаційна виплата надається за умови, що після її встановлення щомісячний розмір: пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, суми індексації, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік, — 10 340,35 грн (постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році»).

Раніше у ПФУ роз’яснили питання переходу з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

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