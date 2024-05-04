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Це зовсім необов’язково: у ПЦУ розповіли, якої популярної традиції на Великдень насправді немає

17:49, 4 травня 2024
Традиції дарувати подарунки на Великдень немає, краще в цей тиждень робити добрі справи.
Це зовсім необов’язково: у ПЦУ розповіли, якої популярної традиції на Великдень насправді немає
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Попри безліч традицій, які пов'язані зі святом Великодня, є ті, які не мають нічого спільного з християнськими звичаями. Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко в інтерв'ю «Телеграфу» розповів, що зовсім необов’язково робити на Великдень.

За його словами, традиції дарувати подарунки на Пасху немає, адже це насамперед день, коли славлять Господа.

«Ні, звичайно, такої традиції немає. Просто люди ходять один до одного в гості, вітають словами «Христос воскрес — Воістину воскрес» ну й обмінюються великодніми яйцями, писанками. А подарунки можна дарувати щодня. Тобто традиції з подарунками до Великодня немає», — підкреслив митрополит Переяславський та Вишневський.

Він зазначив, що краще в Великодній тиждень робити добрі справи. Наприклад, нагодувати бідного чи допомогти жебраку. «Це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини», — наголосив митрополит.

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