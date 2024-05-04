Свидетельство отчаяния: в МИД прокомментировали объявление Владимира Зеленского в розыск

В украинском МИД напомнили, что в отличие от «ничтожных российских объявлений», ордер МУС на арест путина вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

Как стало известно, российские пропагандистские СМИ со ссылкой на данные базы мвд рф сообщили, что Президента Украины Владимира Зеленского якобы объявили в розыск. Основанием для розыска якобы стало уголовное дело, которое завели на Главу государства.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что объявление Президента Владимира Зеленского в розыск рф является «свидетельством отчаяния российской государственной машины».

«Российские сообщения о якобы объявлении мвд рф в розыск Президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания», - говорится в заявлении украинского министерства.

В то же время в украинском МИД напомнили, что в отличие от «ничтожных российских объявлений», ордер Международного уголовного суда на арест путина вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

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