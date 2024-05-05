Досрочно расторгли договор о добровольном участии: вернется ли ЕСВ

В случае досрочного расторжения договора о добровольном участии уплаченные суммы единого взноса возврату не подлежат.

Главное управление Государственной налоговой службы в Винницкой области разъяснило, могут ли вернуть уплаченную сумму единого взноса в случае досрочного расторжения договора о добровольном участии.

Так, согласно п.п. 3 п. 4 разд. V Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 20.04.2015 года №449, с изменениями и дополнениями уплаченные суммы единого взноса в случае досрочного расторжения договора о добровольном участии возвращении при этом период, за который уплачен единый взнос, учитывается в страховой стаж только при подаче отчетности, содержащей сведения о суммах добровольных взносов, предусмотренных договором о добровольном участии.

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