Apple планирует представить новые функции искусственного интеллекта уже в июне: СМИ приоткрыли занавес

Ожидается, что Apple представит новые функции искусственного интеллекта на своей ежегодной конференции по программному обеспечению в следующем месяце.

Компания Apple планирует представить новые функции искусственного интеллекта уже в следующем месяце. Отмечается, что проект будет иметь преимущества над своими конкурентами. Об этом сообщают Reuters и 9TO5Mac.

Ожидается, что Apple представит новые функции искусственного интеллекта на своей ежегодной конференции по программному обеспечению в июне.

Вероятно, произойдет обновление продуктовой линейки чипами, готовыми к искусственному интеллекту. На конференции также могут быть представлены такие разработки, как:

чат-бот,

умные списки воспроизведения Apple Music,

помощник просмотра Safari для суммирования статей.

В то же время гендиректор компании Тим Кук анонсировал будущий генеративный искусственный интеллект Apple и сказал, что у компании есть преимущества перед своими конкурентами.

Он упомянул нейронный двигатель чипов Apple Silicon и подчеркнул, что фокус компании на конфиденциальности.

«Мы верим в трансформационную силу и перспективы искусственного интеллекта, и мы верим, что у нас есть преимущества, которые будут отличать нас в эту новую эру, включая уникальное сочетание Apple безупречной интеграции оборудования, программного обеспечения и услуг, новаторский Apple Silicon с нашей ведущей в нейронной отрасли. системой. двигателей и нашего непреклонного внимания к конфиденциальности, лежащей в основе всего, что мы создаем», - добавил Кук.

По данным издания, Apple работает над внедрением серии функций на основе искусственного интеллекта в свои операционные системы позже в этом году.

Ранее мы писали, что Apple готовит масштабное обновление для браузера Safari. Поисковик получит новый инструмент на основе искусственного интеллекта «Интеллектуальный поиск» и расширенные функции блокировки контента.

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