В Україні з’явиться єдиний документ для військовозобов'язаних, — Генштаб

Старі документи також залишаються чинними, але в них будуть внесені відповідні відмітки.

В Україні для всіх військовозобов'язаних запровадять новий документ єдиного зразка. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко у інтерв’ю Radio NV.

Наразі опрацьовується нормативно-правова база, за якою у рамках мобілізаційних заходів будуть видавати новий документ військовослужбовцям, резервістам та призовникам.

Він окремо підкреслив, що старі документи також залишаються чинними, але в них будуть внесені відповідні відмітки.

На цей час законом визначено, що кожен громадянин чоловічої статі віком від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ (ВОД) і пред’являти його на вимогу представника ТЦК або поліцейського. Проте таких облікових документів багато, і вони різної форми.

«У нас зараз широкий спектр ВОД. Наприклад, ВОД для військовозобов'язаних, резервістів і призовників визначені указом президента, форма затверджена. А для чинних військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, СБУ, розвідувальних органів, ВОД встановлюються їхніми відомствами. Тому вони різної форми і формату. З метою уніфікації зараз розробляється постанова, яка визначить документ єдиного формату», – пояснив Глущенко.

Після затвердження Кабміном постанова уряда про новий військово-обліковий документ набере чинності.

«Підсумовуючи: з набранням чинності постанови Кабміна громадянам, у яких немає ВОД, видаватиметься (новий) документ встановленого зразка. А ті, хто вже мають ВОД, які видані до набрання чинності законом, є дійсними», – зазначив представник Генштабу.

Також Юрій Глущенко зазначив, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані оновити свої дані, включно з тими, хто є непридатним до військової служби та тими, хто був виключений з військового обліку, але не має про це відповідної відмітки у військово-обліковому документі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набрали чинності зміни до Положення про ВЛК та новий Розклад хвороб для визначення ступеню придатності до військової служби. З повним переліком змін можна ознайомитися за посиланням.

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